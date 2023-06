Lecce: Ingaggiato un esterno offensivo svedese

In attesa del nuovo allenatore, il mercato del Lecce è già in movimento. Il club giallorosso ha ufficializzato l’ingaggio in prestito dal Rostov (Ucraina) di Pontus Skule Erik Almqvist, esterno offensivo classe 1999. Nelle ultime due stagioni ha indossato le maglie di Utrecht (Olanda) e Pogon Stettino (Polonia)

