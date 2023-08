Cerignola, sirene per Achik, Tascone e Malcore: i gialloblù resistono

CERIGNOLA – Settimana bollente per il mercato del Cerignola che, come detto, ha intenzione di liberarsi di alcuni esuberi prima di puntellare definitivamente l’organico in vista del 2 settembre. Nel frattempo, diversi club stanno bussando alla porta degli ofantini per i big a disposizione di Ivan Tisci.

Il Brescia ha effettuato nelle ultime ore un sondaggio per Ismail Achik, già cercato da Cittadella e Ternana nelle scorse settimane: si è trattato soltanto di un colloquio informativo, per ora non esiste una vera e propria trattativa. Il Cerignola ha, inoltre, rifiutato una proposta della Triestina per Mattia Tascone: i friulani potrebbero insistere nei prossimi giorni ma le richieste dei gialloblù non sarebbero trattabili. Registrato anche un sondaggio del Lecco per Giancarlo Malcore, pista che però stenta (per ora) a decollare.

