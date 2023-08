Barletta Calcio, valutazioni sulla rosa a Rivisondoli

RIVISONDOLI (AQ) – Ritiro di Rivisondoli in corso per il Barletta, che con la sessione di lunedì mattina ha inaugurato la nuova settimana del fresco precampionato in Abruzzo. La squadra di Ginestra sta intensificando il lavoro sulle doppie sedute, con il tecnico campano che sta avendo la possibilità di effettuare ulteriori valutazioni sull’organico biancorosso.

Sono 28 gli elementi a disposizione, dato che potrebbe variare proprio nei prossimi giorni. La concentrazione è massima per la ricerca di un attaccante che possa implementare il pacchetto offensivo del Barletta: Dimiccoli e Pavarese, con la collaborazione dello stesso Ginestra, stanno guardando in Serie C e osservano le evoluzioni economiche del mercato prima di formulare offerte concrete, ma allo stesso tempo non sono esclusi esuberi nella rosa biancorossa.

Confronti in corso per sfoltire il parco giocatori, partendo dagli under che hanno effettuato diversi allenamenti nelle ultime settimane. Oltre a Fabricio Ponzo, che non è nemmeno partito per il ritiro di Rivisondoli, è attualmente assente Luca Padovano, che però tornerà in gruppo giovedì 24 e resterà un calciatore del Barletta. Eventuali addii, con ogni probabilità, verranno comunicati solo al termine della settimana abruzzese.

Nel frattempo, si prepara il primo turno di Coppa Italia Serie D contro il Bitonto. La sfida con i neroverdi, in programma il 3 settembre al Puttilli, dovrebbe disputarsi alle 18. Accordo raggiunto tra i club, resta da attendere la conferma della Lega Dilettanti.

