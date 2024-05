Bitonto, a Casarano per vincere e sperare

BITONTO – C’è ancora una possibilità, il Bitonto può continuare a sperare, pur non essendo padrone del proprio destino. La vittoria contro l’Altamura già promossa in C ha tenuto in vita i ragazzi di Loseto, reduci dalla batosta di Gravina che sembrava aver staccato definitivamente la spina di una squadra sempre più moribonda. E invece no, quella spina è ancora attaccata, la salvezza è ancora possibile. 30 punti, gli stessi del Barletta ma con lo scontro diretto a sfavore, prima degli ultimi novanta minuti della stagione regolare: il Bitonto sarà ospite di un Casarano all’ultima spiaggia play off, dunque un impegno difficilissimo in cui le motivazioni non mancheranno di certo. L’unico risultato concesso è la vittoria, ma potrebbe non bastare: con i tre punti, i neroverdi dovrebbero sperare di scavalcare una tra Barletta e Gallipoli, impegnate rispettivamente ad Angri e Martina, dovendo necessariamente rientrare, allo stesso tempo, nei sette punti di distacco dal sestultimo posto, posizione in questo momento occupata dal Fasano, a +8 proprio dal Bitonto. Servirà, dunque, che i biancazzurri della Selva non battano la Paganese al “Curlo”. In caso di classifica avulsa con Barletta e Gallipoli, i neroverdi sarebbero in vantaggio e disputerebbero quindi addirittura i play out da quartultimi. Le combinazioni sono tante, anche in base al risultato dei salentini a Martina, il discorso rischierebbe di diventare cervellotico. In ogni caso, al “Capozza” un pareggio, ed a maggior ragione una sconfitta, costringerebbero il Bitonto a salutare la Serie D dopo sei stagioni a prescindere dai risultati sugli altri campi. Uno scenario concreto ma ancora scongiurabile.

