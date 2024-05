Gallipoli a Martina per centrare la missione playout: poi una fra Fasano e Angri

Adesso i playout sono diventati un vero e proprio obiettivo per il Gallipoli, che a 90 minuti dal termine della regular season confida di proteggere il 15esimo posto della classifica e di allontanare definitivamente i fantasmi di una possibile retrocessione diretta. Sarà in tal senso importante vincere a Martina, fra le mura amiche di una squadra che intende proteggere il secondo posto in ottica playoff, o sperare contestualmente che il Bitonto non faccia altrettanto a Casarano, e lo stesso discorso verrà per il Barletta contro l’Angri. Una partita, quella che si disputerà al Pasquale Novi, che potrebbe non solo decretare la terza retrocessione del girone H, ma anche l’avversario del Gallo in vista dello spareggio per il mantenimento della categoria. I salentini sono già consapevoli del fatto che, in caso di playout, scenderanno in campo lontano dal Bianco. E al momento le alternative sono due: Angri o Fasano. Se al Curlo, lo scorso 14 gennaio, furono i biancazzurri della Selva ad imporsi per 1-0 grazie al gol di Battista, in Campania il Gallipoli riuscì a superare l’Angri per 3-2. Decisiva, in quella circostanza, fu la doppietta di Munoz, intervallata dal gol di Thiam. L’ex Manduria salterà per squalifica l’ultima giornata di regular season, ma nel caso in cui tutto dovesse andare come in Salento si spera, tornerà a disposizione in vista dei playout.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author