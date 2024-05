Bari, torna Ar/Giro di Accordi: il jazz protagonista in via Argiro

BARI – “Ar/Giro di Accordi”: la musica diventa protagonista nel pieno centro di Bari. La rassegna ideata e promossa dall’omonimo luogo di incontro e club Argiro52 a Bari di Daniele Apicella, musicista e appassionato di musica jazz, torna con un cartellone di artisti di straordinaria qualità. Una rassegna, nata nel 2023 con la consulenza di Dario Maretti, che ha l’obiettivo di offrire performance di musica di qualità nazionale e internazionale all’aperto, non solo per il pubblico barese ma, soprattutto, per i tanti turisti che affollano la nostra città. Una novità assoluta della programmazione della rassegna, che ha ottenuto un notevole successo di pubblico e critica nella scorsa edizione, è la fruizione gratuita dei concerti. Primo appuntamento con il talento di Mario Rosini, reduce da The voice Senior. Rosini si è esibito in Trio con il live dal titolo “Una canzone intorno al Mondo”. Un repertorio che prevede i brani presentati al talent di Rai 1 ma, soprattutto, sue interpretazioni di composizioni di Pino Daniele, Stevie Wonder e tanti altri compositori che hanno fatto grande la storia della musica.

