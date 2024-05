FRANCAVILLA FONTANA – Saranno cancellate dai volontari le svastiche e le scritte nazifasciste comparse a Francavilla Fontana, in villa Comunale. Dove, però, si respira odore di promesse non mantenute. Insomma, “Pulito è bello”, manifestazione in programma sabato mattina, potrebbe non bastare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author