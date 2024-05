Bari, diciottesima edizione per la Race for the cure

BARI – Tre giorni di sport, salute e benessere che si concludono con la tradizionale corsa che quest’anno porta con sé una novità. Diciottesima edizione per la Race for the cure, la manifestazione della Komen Italia che punta a diffondere la cultura della prevenzione dei tumori al seno. Il fine settimana si apre con la consueta inaugurazione del Villaggio della salute in piazza Libertà a Bari dove sarà possibile usufruire gratuitamente di consulenze specialistiche ed esami diagnostici dedicati alla prevenzione. Il Villaggio sarà animato da attività sportive, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e conferenze sui temi della salute e della prevenzione. Inoltre, alle donne che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica saranno offerte gratuitamente prestazioni ed esami diagnostici.

Novità di quest’anno riguarda la corsa di domenica 19: alla camminata di 2 chilometri e alla corsa di 5 chilometri aperte a tutti si affianca la gara riservata agli atleti competitivi da 10 km

