Innovazione digitale, imprese a caccia di talenti

BARI – Mettere insieme i principali stakeholder dell’innovazione digitale in una due giorni di networking e scambio in cui sarà dato spazio alla formazione, all’informazione sulle ultime novità del settore, ma anche alla selezione e al reclutamento di giovani e meno giovani da immettere nel mercato del lavoro. Seconda edizione del Bmt, il festival dell’innovazione digitale che diventa non solo un luogo fisico dove far incontrare aziende, istituzioni, università, anche una esperienza sul campo fatta di formazione e condivisione di nuovi e sfidanti contenuti. Nella due giorni, convegni e formazione ma anche la premiazione delle otto imprese che si sono distinte in campo digitale e la Recruiting room, un luogo pensato per matchare domanda e offerta al fine di reclutare i migliori 130 profili senior e junior per sei aziende.

