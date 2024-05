Foggia, giorni decisivi per il futuro societario

FOGGIA – La stagione agonistica 2023/2024 è ormai un ricordo per il Foggia, undicesimo e salvo con ampio anticipo ma estromesso dai play off dieci mesi dopo la finale persa a Lecco. A far chiacchierare e discutere i tifosi rossoneri, adesso, non ci sono più le questioni calcistiche, ma quelle inerenti al futuro societario del club di viale Ofanto. Nelle ultime ore è sempre più incalzante la notizia di una possibile trattativa segreta tra il patron Nicola Canonico ed un fondo americano. L’imprenditore di Palo del Colle avrebbe infatti manifestato, non di certo per la prima volta, l’intenzione di lasciare il Calcio Foggia, com’era avvenuto nell’estate scorsa prima del ridimensionamento legato alla programmazione della stagione calcistica appena archiviata. Su questa trattativa, che andrebbe avanti addirittura da dicembre, ci sarebbe un patto di massima riservatezza vigente fino ai primi giorni di maggio, motivo per cui le prossime ore potrebbero essere utili a far chiarezza su questo presunto interesse estero. In ogni caso, l’attuale presidente e patron sarebbe intenzionato a mollare, una situazione che andrà quindi precisata prima di ogni decisione tecnica. In tal senso, rimangono punti interrogativi, dubbi e riflessioni sul futuro di Mirko Cudini, autore di una bella rimonta nel girone di ritorno, pur mancando l’accesso agli spareggi. Il contratto del tecnico, richiamato a gennaio, è in scadenza, motivo per cui, oltre alle questioni societarie, la programmazione sportiva della stagione che verrà dovrà partire proprio dal futuro dell’allenatore marchigiano.

