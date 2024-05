Disagio minorile, 24 maggio summit di esperti con Fondazione de Bellis

È come il viaggio di Ulisse quello che la Fondazione de Bellis di Castellana decide di compiere tra le crisi, l’ansia, la rabbia e la depressione dei giovani: un percorso di peripezie, che si rivela però determinante per la comprensione della contemporaneità.

Non a caso, una delle più antiche realtà pugliesi, che si occupa dal 1906 di assistenza ai minori, decide di inaugurare la sua iniziativa su come “Affrontare l’era del dis-agio”, a partire dal verso 119 del canto XXVI dell’Inferno di Dante Alighieri, che nella Divina Commedia viene ascritto, appunto, all’epico re di Itaca: “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza” – dice Ulisse, esortando il suo equipaggio all’esplorazione e all’indagine.

Un approccio dinamico e attivo che la Fondazione de Bellis adotta per indagare e fornire risposte rispetto al disagio giovanile che, secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), colpisce il 10 e 20 per cento di adolescenti e bambini nel mondo.

L’evento si svolgerà il prossimo 24 maggio, a partire dalle 15.30, nel Centro Congressi dell’IRCCS De Bellis.

«Il Convegno sul disagio minorile, organizzato dalla Fondazione Onlus “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte, con la collaborazione della Fondazione AIMS di Bari – afferma Daniela de Bellis, presidente della Fondazione -, affronta un tema importante e particolarmente attuale, specie alla luce di recenti tristi avvenimenti di cronaca. Sono stati invitati ad esporre e relazionare le proprie idee sul problema vari esperti del settore. La Fondazione porta il nome del cavaliere al merito del lavoro, Saverio de Bellis, che ideò, costruì e donò alla sua amata Castellana, nel lontano 1906, un grandioso complesso edilizio nel quale ha ancora sede la Fondazione. Molti minori provenienti da famiglie problematiche vengono esposti a gravissimi disagi, ed è per questo che i servizi sociali ed il Tribunale dei Minori ci affidano queste creature sfortunate perché siano amate, protette, tutelate ed educate».

I disturbi mentali sono in drammatico aumento – dichiarano dalla Fondazione – e si stima che in Italia siano circa due milioni i bambini e ragazzi fino ai 17 anni colpiti da disturbi neuropsichiatrici. Purtroppo la cronaca di questi giorni getta un’ulteriore luce sinistra sul fenomeno, con episodi di violenza o baby prostituzione, che certo non rincuorano, anzi spronano il settore a fare meglio e di più. Molti dubbi e ancora poche risposte, a fronte di uno scenario in continua e costante evoluzione, perché i giovani cambiano inclinazioni e disposizioni d’animo anche in base al contesto e alla società.

Per questa ragione il 24 maggio, nell’aula magna dell’IRCCS De Bellis, oltre alle istituzioni e ai tecnici, irrompono nel dibattito anche figure nuove, come quella dell’influencer o del filosofo contemporaneo. L’evento, realizzato dalla Fondazione de Bellis, in collaborazione con la Fondazione AIMS di Bari, è sostenuto anche da una serie di mecenati privati che hanno creduto nella mission dell’iniziativa.

Il programma prevede due sessioni.

Venerdì 24 maggio, dalle 15.30 alle 16.00, si susseguiranno gli interventi di saluto del Presidente del CIV IRCCS de Bellis Enzo Delvecchio, dell’onorevole Ubaldo Pagano, del sindaco di Castellana Grotte Domenico Ciliberti, del direttore generale dell’IRCCS Tommaso Stallone, della Presidente della Fondazione Onlus “Saverio de Bellis” Daniela de Bellis, e della presidente regionale dell’Ordine degli assistenti sociali Filomena Matera.

Alle 16.00, ad introdurre la sessione successiva sarà l’avvocata sui diritti dei minori Michela Labriola che, insieme a Silvia Recchia e Chiara Perrone, esporrà anche i “Nuovi racconti dell’età del cambiamento: adolescenti tra fragilità e risorse”.

Alle 17.30, il dibattito si farà più dinamico, in una chiave quanto più contemporanea, insieme all’avvocata e saggista Annamaria Bernardini de Pace, alla sociologa dell’Università di Bari Letizia Carrera, all’influencer e attivista LGBTQ+ Sara Fregosi, al filosofo e Founder di Daily Cogito Rick DuFer, e alla psicologa della Fondazione, Licia Mastrosimini. A condurre e coordinare i lavori della giornata sarà il direttore del TG Norba 24, Enzo Magistà.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author