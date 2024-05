Volley, il talento cubano di Roamy Alonso per la Prisma Taranto

La Prisma Taranto ha annunciato il suo primo importante acquisto per la prossima stagione: il centrale cubano Roamy Alonso, originario di Matanzas e classe ’97, alto 202 cm.

Dai tornei amatoriali cubani all’élite del volley mondiale, Alonso ha scalato rapidamente le gerarchie del panorama pallavolistico, guadagnandosi rispetto sia a livello nazionale che internazionale.

Dopo aver firmato il suo primo contratto professionistico nel 2019-20 e aver militato nella Superlega italiana con la Porto Robur Costa Ravenna, Alonso ha portato il suo talento in Francia, contribuendo alle vittorie dello Chaumont, inclusa una Coppa di Francia e una Supercoppa francese.

Il ritorno in Italia nella stagione 2022-23 con la Gas Sales You Energy Piacenza ha visto Alonso conquistare la Coppa Italia, dimostrando ancora una volta la sua abilità sul campo.

La sua esperienza con la nazionale cubana è altrettanto impressionante, con medaglie e riconoscimenti che ne sottolineano la leadership e la versatilità, tra cui l’oro alla NORCECA Final Six 2022.

Roamy Alonso si presenta ora come una preziosa aggiunta alla Gioiella Prisma Taranto Volley, pronto a portare il suo contributo vincente nella città dei due mari.

Il direttore generale Vito Primavera commenta entusiasta l’arrivo di Roamy Alonso: “È un atleta di grande prospettiva ed esperienza consolidata, e siamo felici di accoglierlo nella nostra squadra. Con il suo talento e il suo impegno, siamo certi che ispirerà i suoi compagni di squadra a raggiungere nuovi successi”.

Entusiasta anche Roamy Alonso: “Sono contento di aver scelto Taranto, sono sicuro sarà una stagione di successo per me e il club. Darò il massimo in ogni allenamento e partita per raggiungere i nostri obiettivi”.

