Serie D/H, le designazioni arbitrali della 34esima giornata

In mattinata, il Can D ha annunciato le designazioni arbitrali per la 34esima giornata del Girone H di Serie D che si giocheranno domenica 5 maggio.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Angri-Barletta: Cerea di Bergamo (Cossovich di Varese e Fecheta di Faenza)

Casarano-Bitonto: Leorsini di Terni (Alfieri di Prato e Rizzo di Pinerolo)

Fasano-Paganese: Ammannati di Firenze (Savasta e Bertaina di Alba-Bra)

Fidelis Andria-Gelbison: Traiani di San Benedetto del Tronto (Zanin di Vicenza e Fortugno di Mestre)

Gravina-Manfredonia: Lotito di Cremona (Tonti di Brescia e Adragna di Milano)

Martina-Gallipoli: Garofalo di Torre del Greco (Bonaccorso di Catania e Fiore di Messina)

Palmese-Rotonda: Velocci di Frosinone (Ceci e D’Alessandris di Frosinone)

Santa Maria Cilento-Nardò: Nuckchedy di Caltanissetta (Macchia di Moliterno e Laurieri di Matera)

Team Altamura-Matera: Papagno di Roma Due (Pascale di Bologna e Ielo di Pesaro)

