(di Roberto Chito) L’attesa è partita. Ad Altamura il Matera si gioca l’accesso ai play off ma dalla sua non potrà avere il supporto dei propri tifosi. Infatti, la trasferta sarà vietata ai supporters materani dopo i fatti della scorsa stagione accaduti proprio nel centro murgiano.

Questo, però, non ha frenato il popolo della Curva Sud che per l’occasione ha deciso di incitare la squadra nell’imminente pre-partita. Dunque, appuntamento al XXI Settembre domenica mattina per dare la carica a Ferrara e compagni in vista del decisivo appuntamento. È sicuramente il punto più alto del calcio materano dopo il fallimento del febbraio 2019, quando il Matera venne estromesso a stagione in corso dal campionato di Serie C. La risalita non è stata facile ma ora i biancoazzurri hanno la possibilità di giocarsi i play off con il destino nelle proprie mani.

Questo lungo testa a testa con il Casarano, fatto di continui sorpassi e contro-sorpassi, soprattutto negli ultimi mesi, è arrivato al momento decisivo. Il tecnico De Sanzo, dovrà rinunciare allo squalificato Di Palma ma recupera Delvino e Infantino per l’occasione. È un Matera in salute quello che proverà l’impresa al D’Angelo.

Conquistati ben 7 punti in 3 partite contro avversari come Fidelis Andria, Casarano e Martina, colmando definitivamente il gap dalla squadra di Laterza. Adesso, per chiudere il ciclo terribile c’è la trasferta di Altamura, decisiva per l’obiettivo play off. Perché in casa biancoazzurra nessuno ha intenzione di chiudere la stagione il 5 maggio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author