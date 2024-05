Futsal B/M, Castellana: la sfida con la Diaz prova di maturità

Tre precedenti in stagione: un successo della Diaz Bisceglie, due pareggi e tanto equilibrio. Adesso però, la posta in palio è altissima e il Castellana C5 ha una grande voglia di continuare a stupire come fatto per tutta la stagione.

Nel pomeriggio di sabato 4 maggio, la compagine del patron Domenico Mazzarisi accoglierà, chiedendo la solita ospitalità a Sammichele, la formazione biscegliese che fino all’ultima giornata ha conteso per la promozione diretta in A2 all’Acri e che ora si ritrova a disputare la finalissima playoff del girone G del campionato nazionale di Serie B.

Dopo aver battuto l’Alta Futsal sia all’andata che al ritorno nel primo turno, il Castellana guidato da Andrea Rotondo e prossimo a un nuovo test di maturità, sicuramente il più importante dell’intera annata sino a questo momento.

A suonare la carica in casa bianco-blu ci ha pensato il capitano Angelo Satalino (nella foto di ASD Alta Futsal): “Incontriamo una squadra forte e molto organizzata – ha spiegato il centrale del Castellana –. Le qualità della Diaz Bisceglie sono sotto gli occhi di tutti e confermate dal fatto che hanno comandato il Girone G per quasi tutta la regular season. Sicuramente avranno voglia di conquistare, tramite la coda dei playoff, quanto è sfuggito nelle ultime giornate di campionato, ma noi siamo consapevoli delle nostre potenzialità e li affronteremo con il massimo rispetto, come abbiamo sempre fatto”.

Atteggiamento che ha permesso anche di battere l’Alta Futsal nel primo turno: “Superare la formazione altamurana non è stato per niente facile, malgrado il doppio successo tra andata e ritorno. Vanno, dunque, fatti i complimenti alla squadra di mister Mascolo perché hanno dimostrato di essere dei degni rivali a questi livelli”.

Al PalaLagravinese dirigono l’incontro Pasquale Ramieri di Frosinone e Umberto Mancaniello di Nola. Al cronometro Amedeo Lacalamita di Bari. Fischio d’inizio alle 16.00 di sabato 4 maggio.

