Lo slalom Coppa Città di Picerno fa ventuno domenica 5 maggio

Giunge alla ventunesima edizione lo slalom “Coppa Città di Picerno-5° Memorial C. Vazza”, organizzato dall’Asd Basilicata Motorsport e in programma domenica 5 maggio 2024.

Tante le titolarità sportive della corsa lucana, già nel 2007 prova di Campionato Italiano Slalom, che è valida come tappa del Trofeo Centro SUD e Bicilindriche ACISPORT, per la Coppa Italia 4a zona e per il Campionato CPB (Campania, Puglia, Basilicata) 2024 partito il mese scorso a Potenza.

In attesa di conoscere l’elenco iscritti alla competizione, è già certa la partecipazione del campano pluri campione italiano slalom Luigi Vinaccia e di forti piloti come il lucani Carmelo Coviello e Lorenzo Mossucca, ed i pugliesi Giuseppe e Domenico Palumbo, tutti al volante di spettacolari vetture sport prototipi.

Protagonisti della gara, sostenuta dall’Amministrazione comuncale di Picerno, saranno i tornanti della strada provinciale S.P. 94 che da Ponte Fiumara-Serralta conduce all’abitato di Picerno (PZ), che si trasformeranno in un veloce tracciato, lungo 2995 metri, rallentato da 13 serie di chicane. Gli specialisti della disciplina percorreranno un giro di ricognizione a cronometro e poi tre manche di gara, in una gara di velocità e soprattutto di abilità.

La passata edizione, caratterizzata da intense precipitazioni piovasche, è stata dominata dal locale Giuseppe Pasqua.

Dopo le verifiche tecniche di sabato 4 maggio, il programma della gara entrerà nel vivo alle ore 9:30 di domenica 5 maggio, con la manche di qualificazione seguita dalle tre gare a punti. La premiazione è prevista intorno alle ore 16.30 presso l’Istituto Comprensivo di via Aldo Moro a Picerno (PZ).

