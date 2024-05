Brindisi, litigio in cantiere navale: 2 operai feriti, uno è grave

Due lavoratori sono rimasti feriti durante una violenta lite avvenuta nel pomeriggio di giovedì 2 maggio in un cantiere navale di Brindisi. Attualmente sono entrambi ricoverati all’ospedale Perrino, ma uno dei due, un uomo di 40 anni, verserebbe in condizioni gravi, con prognosi riservata, dopo essere stato colpito al torace e a una gamba. L’altro operaio ha riportato ferite alla mano.

Sono dipendenti della società che gestisce il cantiere e sembra che lo scontro sia avvenuto su una barca in fase di ristrutturazione. Gli investigatori della squadra mobile di Brindisi sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e stabilire le dinamiche della lite.

Al momento, non è stato ancora confermato se il 40enne sia stato ferito con un coltello o con un altro utensile presente nel cantiere. La Polizia indaga per far luce sulla vicenda.

