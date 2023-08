Virtus Francavilla, Gavazzi per la difesa: affare alla stretta finale

FRANCAVILLA F.NA – A meno di imprevisti, sarà Fabio Gavazzi il colpo per la difesa della Virtus Francavilla. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, infatti, il difensore trentacinquenne è pronto a mettere nero su bianco con la società del presidente Antonio Magrì. Reduce dall’esperienza alla Vis Pesaro, vanta oltre 400 partite tra i professionisti e nella stagione 2020/21 fu il grande leader della retroguardia del Foggia. Affare in chiusura e che, a questo punto, chiude le porte all’arrivo in biancazzurro di Fazio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp