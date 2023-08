Virtus Francavilla, è fatta per Gavazzi. Forte o Martinez tra i pali

FRANCAVILLA F.NA – Fabio Gavazzi è il grande colpo in entrata per la difesa della Virtus Francavilla. Nella serata di martedì, infatti, raggiunta l’intesa tra la Vis Pesaro e la società biancazzurra per il trasferimento dell’esperto centrale alla corte di Alberto Villa. Trentacinque anni, ma la voglia e l’energia di un ragazzino, personalità da vendere avendo collezionato in carriera oltre 400 partite tra i professionisti. Nella stagione 2020/21, invece, è stato il leader della retroguardia del Foggia di Marchionni, che lo nominò persino capitano. E il 17 marzo 2021 decise lui la sfida della Nuovarredo Arena, finita 1-0.

In carriera ha indossato le maglie di Como, Alghero, Pro Sesto, Renate, Novara, Mantova, Sudtirol, Albinoleffe e appunto Foggia e Vis Pesaro. Un vero e proprio blitz quello del direttore sportivo Antonazzo, che assicura così al proprio allenatore un centrale di carisma per la difesa a tre, consentendo così a Monteagudo di scalare nel ruolo braccetto destro. Tramontata, a questo punto, la trattativa con Pasquale Fazio del capitano, che chiedeva un contratto biennale e a cifre piuttosto importanti. Assicuratosi Gavazzi, ora la Virtus Francavilla punta ad accelerare per il portiere: quello di Francesco Forte, in questo momento, sarebbe il profilo in cima alla lista dei desideri, ma sullo sfondo resta Miguel Angel Martinez. Per Caporale al Lecco è praticamente fatta, a questo si attendono solo le ufficialità.

