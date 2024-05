Altamura-Matera 1-1: il pari non basta ai lucani, niente playoff

(di Roberto Chito) La Team Altamura continua la festa, mentre il Matera sul più bello non riesce ad ottenere la qualificazione ai play off. perché contro i biancorossi termina 1-1 l’ultima sfida di questo campionato e con la vittoria del Casarano sul Bitonto, la squadra di De Sanzo viene superata in classifica.

Partita vera quella del D’Angelo con il vantaggio materano di Prado a cui ha risposto Saraniti a fine primo tempo. E così, domani la Team Altamura può pensare al futuro in Serie C, mentre il Matera deve programmare la prossima annata.

Primo tempo che non offre molte occasioni. Il Matera prova ad attaccare ma lascia troppi spazi alla Team Altamura che diverse volte si ritrova uno contro uno. Situazione che viene sbrogliata. La prima vera occasione è il vantaggio dei biancoazzurri. Al 25’ ci pensa Russo con una punizione corta a servire Prado che infila la difesa e stampa alle spalle di Fernandes che viene anticipato in uscita.

Il Matera, però, non riesce a sfruttare l’ottimo momento dopo il vantaggio. La Team Altamura, dal canto suo è sempre pericolosa in contropiede. E nel finale di primo tempo, trova il pareggio. gran pallone per Saraniti che dalla distanza fa partire un bolide che si stampa all’angolino, trafiggendo l’incolpevole Tartaro. Sulla scia del pareggio, i biancorossi spingono sull’acceleratore nella ripresa. Sono di Loiodice i maggiori spunti ma la difesa biancoazzurra riesce a rimediare in qualche modo.

Il Matera non riesce a trovare grandi spazi e al 21’ deve ringraziare il proprio portiere. Perché sulla prodezza di Addiego Mobilio dalla distanza: è Tartaro che con un colpo di reni devia in corner. La risposta del Matera, però, arriva poco prima la mezzora. Cross di Russo dalla destra con Prado che da pochissimi passi non riesce a trovare la zampata in rete. E pochi minuti dopo, è ancora l’attaccante brasiliano a sciupare una grande chance. Cross di Lucas per Prado che tutto solo in piena area incorna alto. Non succede più nulla fino al triplice fischio finale.

IL TABELLINO

Altamura-Matera 1-1

Reti: 25’ Prado (M), 45’+1’ Saraniti (A)

Team Altamura (3-4-3): Fernandes, Pellegrini, Bertolo, Cipolla, Maccioni, Bolognese, Logoluso (88’ Errico), Chietti (61’ Kharmoud), Addiego Mobilio (67’ Molinaro), Saraniti (61’ Lattanzio), Loiodice. Panchina: De Luca, Tataru, Grande, Dipinto, D’Innocenzo. All. Giacomarro.

Matera (3-4-1-2): Tartaro, Macanthony (83’ Cirio), Cipolletta, Sirimarco, Tumminelli, Maltese, Agnello, Lucas (88’ Parisi), Russo (83’ Sepe), Prado, Infantino (56’ Mokulu). Panchina: Paparella, Ferrara, Porro, Gningue, Delvino. All. De Sanzo.

Arbitro: Papagno di Roma 2. Assistenti: Pascale di Bologna e Ielo di Pesaro.

Ammoniti: Logoluso (A); Infantino e Tumminelli (M).

Note: Giornata soleggiata, terreno di gioco in ottime condizioni. Recuperi: 3’ pt e 4’ st. Spettatori: 2000 circa.

