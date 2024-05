Cagliari-Lecce 1-1, Gotti: ‘Pari prezioso, ma non so se decisivo’

Un altro passo verso la salvezza, probabilmente quello decisivo, anche se Luca Gotti, tecnico del Lecce, frena: “Punto importantissimo, ma non so se decisivo: sicuramente tiene a debita distanza i nostri avversari”.

Poi, il commento sull’1-1 col Cagliari: “Primo tempo di grande intensità: il Cagliari ci ha messo in difficoltà. L’espulsione ha dato un indirizzo alla partita, ma a quel punto il Lecce ha gestito bene, senza fretta. Soprattutto abbiamo mosso molto bene gli avversari facendo perdere loro qualche punto di riferimento. Dopo il pareggio, siamo andati molto vicini alla vittoria”.

Un giudizio su Almqvist, determinante nell’azione del pari: “Ha grande merito per il gol, ci ha dato brillantezza nell’uno contro uno, ma in generale vedo una squadra in gran forma. La sostituzione di Piccoli? Non per demeriti: la partita era calda e lui, già ammonito, gioca per caratteristiche naturali con una certa irruenza: non era il caso di rischiare”.

