Cagliari-Lecce 1-1, Ranieri: ‘Un punto guadagnato’

Per analizzare Cagliari-Lecce, Claudio Ranieri, tecnico dei sardi, parte dal rosso a Gaetano arrivato sul finire del primo tempo. “L’arbitro aveva visto bene, ma quando entra in ballo il Var succede anche questo. Solo che tra il giallo e il rosso c’è un abisso. Ho avuto l’impressione che Gaetano abbia ritratto la gamba”.

Ranieri sorride a metà: il punto muove la classifica, ma non spazza via le preoccupazioni: “Un punto guadagnato, quando non si può vincere è importante non perdere. Undici contro undici avevamo fatto molto bene”.

Un giudizio sul successo inaspettato del Sassuolo sull’Inter campione d’Italia. “Non mi ha stupito – spiega Ranieri -. Da una parte c’era una squadra con l’acqua alla gola, dall’altra un’Inter che ha giocato tutta la stagione su più fronti: ci può stare una partita storta”.

La salvezza? “Dobbiamo lottare fino alla fine. Con un Milan che non ha mai staccato la spina, ci giochiamo un campionato”.

