La Fidelis Andria chiude bene il suo campionato: 2-1 alla Gelbison al Degli Ulivi

La Fidelis Andria chiude bene il suo campionato superando la Gelbison tra le mura amiche nell’ultima giornata di regular season: al Degli Ulivi termina 2-0 a favore dei biancoazzurri che salgono a quota 61 punti e si confermano quarti in classifica. Ai playoff sarà derby sul campo del Nardò terzo.

Scaringella opta per un inedita 4-2-3-1 con Martinez, Venanzio e Giambuzzi schierati sulla trequarti a sostegno di Russo falso nove, Erra risponde con un 3-5-2 nel quale Croce e Dellino sono le due punte di riferimento. In cronaca. Pronti-via e i padroni di casa passano: Venanzio fa tutto da solo e, al termine di una bella azione personale, scarica un mancino vincente dal limite che beffa Cervellera. E’ il minuto 3 e i biancoazzurri sono già avanti. La reazione degli ospiti non arriva e così al minuto 19 è lo stesso Venanzio ad avere sul piede la chance del 2-0: su cross da sinistra però il numero 20 tocca troppo debolmente da due passi e si fa ipnotizzare da Cervellera. Trascorrono dieci minuti e i campani si rendono pericolosi per la prima volta con Croce che, ben pescato sul filo del fuorigioco, perde il confronto diretto con Baietti, abile a respingere il suo tentativo verso la porta. A quel punto i padroni di casa lasciano campo agli avversari, nuovamente a un passo dal pareggio al minuto 35 con un colpo di testa ravvicinato di Croce che esaurisce la sua corsa poco più in alto rispetto alla porta. Prima del duplice fischio, altri due sussulti, uno per parte: al minuto 41 Giambuzzi è impreciso e spedisce alto al termine di una bella ripartenza, al minuto 43 è invece Casiello a sprecare tutto non trovando la porta da posizione favorevole.

Nella ripresa, dopo il breve periodo da fuori rosa, entra in campo Strambelli e l’effetto è immediato: al minuto 10 il numero 10 va via in slalom e viene atterrato all’interno dell’area: per l’arbitro è calcio di rigore; dal dischetto va lo stesso Strambelli che spiazza Cervellera per il raddoppio federiciano. I ragazzi di Erra accusano il colpo e tornano a farsi vivi al minuto 22, quando uno scambio libera al tiro il neoentrato Barone che prova il pallonetto ma manda a lato. I pugliesi giocano leggeri di testa e vanno più volte a un passo dal tris: prima Venanzio al minuto 76 con un tentativo di girata, poi Giambuzzi al minuto 80 con un colpo di testa che colpisce in pieno la traversa e infine Varsi con una ciabattata da due passi fanno tremare la formazione rossoblù. La contesa si chiude però sul punteggio di 2-1 perché a tempo praticamente scaduto un preciso diagonale di Gagliardi consente ai campani di accorciare le distanze. E’ di fatto l’ultimo sussulto dell’incontro. Fa festa il Degli Ulivi, appuntamento ai playoff per i biancoazzurri.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA 2

GELBISON 1

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Baietti; Padalino (24′ st Ponzo), Telera, Ferrara, Tavoni; Feola (33′ st Silvestri), Bottalico (7′ st Quitadamo); Martinez (7′ st Strambelli), Venanzio, Giambuzzi; Russo (16′ st Varsi). A disp.: Fratti, Donida, Riefolo, Dragà. All.: Scaringella.

GELBISON (3-5-2): Cervellera; De Pace (10′ st Barone), Sall, Muratori; Ferrante D., De Pasquale (33′ st Rodrigues), Sicurella (18′ st Kosovan), Gagliardi, Casiello; Croce, Dellino (18′ st Bubas). A disp.: Milan, Fontana, Lollo, Parritto, Ferrante G. All.: Erra.

ARBITRO: Traini di San Benedetto del Tronto

RETI: 3′ pt Venanzio (FA), 10′ st Strambelli (FA), 45’+4 Gagliardi (G)

AMMONITI: Varsi.

NOTE: Recupero: 0′ pt; 4′ st.

