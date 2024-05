Bari, 1-1 a Cittadella: la salvezza diretta ora è impossibile

Il Bari non riesce più a vincere. Al Tombolato contro un Cittadella senza più obiettivi i biancorossi non vanno oltre l’1-1 e devono ancora soffrire nell’ultima giornata di campionato per evitare la retrocessione diretta.

L’inizio è shock come al solito: dopo cinque minuti Giraudo la mette in mezzo da sinistra, Pittarello riesce a colpire tra Vicari e Di Cesare e batte Pissardo. Il Bari reagisce qualche istante dopo: Acampora serve Sibilli in area di rigore ma il numero 20 del Bari perde l’attimo giusto. I biancorossi trovano il pari al quarto d’ora: Acampora approfitta di un errore difensivo della difesa dei padroni di casa e intercetta un pallone a centrocampo: assist per Nasti che a tu per tu batte Kastrati.

Pissardo salva i biancorossi al minuto 20: su un traversone di Tessiore Ricci devia il pallone verso la sua porta: il portiere vola a smanacciarla in angolo. Ancora Pissardo protagonista al 25’: il portiere del Bari vola nell’angolino per deviare in angolo la conclusione di Pittarello. Continua a spingere il Bari che al 41’ costringe Kastrati agli straordinari su un tocco ravvicinato di Sibilli sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il Bari comincia bene anche la ripresa: al 3’ Achik vede Kastrati fuori dai pali e prova a batterlo con un pallonetto: Pavan salva sulla linea. Occasione Cittadella al 25’: Pittarello dal centro dell’area la spara alta. Cittadella ad un passo dal vantaggio anche al 34’ con Rizza che sul secondo palo. Assolo di Achik al 43’: la conclusione dell’ex Cerignola però termina di pochissimo fuori.

Dagli altri campi pareggiano Cosenza e Spezia, la Ternana batte il Catanzaro, l’Ascoli pareggia a Palermo e per evitare la retrocessione diretta bisognerà battere il Brescia.

37a g. Serie BKT: Cittadella-Bari 1-1

Marcatori: 6’pt Pittarello (C), 16’pt Nasti (B)

Cittadella (3-5-2): Kastrati, Angeli, Sottini (1’st Magrassi), Amatucci, Cassano (11’st Mastrantonio), Pittarello, Vita (c), Tessiore (43’st Saggionetto), Carriero (11’st Branca), Pavan, Giraudo (31’st Rizza). A disp.: Veneran, Maniero, Salvi, Pandolfi, Danzi, Maistrello, Cecchetto All. Gorini

Bari (4-3-1-2): Pissardo, Dorval, Di Cesare (C) (35’st Matino), Vicari, Ricci, Maita (23’pt Achik), Benali, Luliç (14’st Puscas), Acampora (35’st Maiello), Sibilli, Nasti (35’st Kallon). A disp.: Brenno, Guiebre, Zuzek, Pucino, Colangiuli, Aramu, Morachioli. All. F. Giampaolo

Arbitro: Sig. Maurizio Mariani (Aprilia); assistenti: Sig. Daniele Bindoni (Venezia) e Sig. Filippo Valeriani (Ravenna). Quarto Ufficiale: Sig. Mauro Gangi (Enna). VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo), AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia)

Ammoniti: Giraudo (C), Ricci (B)

Angoli: 5-4

Rec.: 3’pt; 4’st

Note:

Stadio ‘Pier Cesare Tombolato’, Cittadella (PD); cielo sereno, 20°C, terreno in buone condizioni; 4.296 spettatori (890 tifosi ospiti).

