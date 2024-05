Barletta in Eccellenza: l’amarezza di Ciullo, Pitino verso l’addio

ANGRI (SA) – L’epilogo più amaro possibile per il Barletta, che ad Angri perde e retrocede in Eccellenza. Biancorossi sconfitti 1-0, decisivo il rigore di Palmieri. Amarezza di Ciullo in sala stampa.

«Siamo tutti responsabili di questo esito così negativo e devastante per tutta la piazza – commenta il tecnico leccese – anche oggi la squadra è apparsa remissiva nonostante ci fosse in palio l’intera stagione». Ciullo si colloca sul banco degli imputati con il resto del Barletta: «Mi prendo le mie colpe come tutti, siamo stati anche sfortunati per la questione infortuni ma non sono sede e momento opportuni per cercare alibi. Oggi il risultato condanna tutti».

Verso l’addio Marcello Pitino. Il direttore sportivo valuterà il suo futuro con la proprietà biancorossa, ancora il riserbo su eventuali esoneri e dimissioni. Per il dirigente, c’è un altro anno di contratto a Barletta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author