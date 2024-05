Cagliari-Lecce 1-1, la sintesi del match

Cagliari-Lecce 1-1 (1-0)

Reti: 25′ Mina (C), 89’ Krstovic (L).

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet, Zappa (46’ Wieteska) Mina, Dossena, Augello (77’ Azzi), Deiola, Makoumbou; Nandez (90’ Obert), Gaetano, Luvumbo (67’ Shomurodov), Lapadula (45’ Sulemana). Panchina: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Di Pardo, Prati, Oristanio, Petagna, Kingstone, Pavoletti. All. Ranieri.

Lecce (3-5-2): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Oudin (72’ Rafia) Blin, Ramadani (72’ Almqvist), Dorgu (59’ Pierotti), Krstovic, Piccoli (46’ Sansone). Panchina: Brancolini, Samooja, Borbei, Venuti, González, Berisha, Tobia. All. Gotti.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Ammoniti: Piccoli, Sansone, Ramadani, Deiola per scorrettezze; Scuffet, Nandez, Baschirotto, Augello per comportamento non regolamentare.

Espulso: Gaetano al 44′ per gioco violento.

Note: angoli 10-3 per il Lecce. Recuperi: 3′ e 6′. Spettatori: 16.407.

