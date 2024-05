(di Roberto Chito) “Abbiamo atteso il risultato del Casarano che ha segnato alla fine. Peccato, dispiace. Però, ho una squadra forte. Lo si è visto anche oggi. Abbiamo giocato al meglio contro una squadra che non ci ha regalato nulla”. Sono le parole del tecnico Fabio De Sanzo ai nostri microfoni dopo il match di questo pomeriggio.

“Abbiamo fatto di tutto per vincerla. Dispiace per l’occasione nel finale in cui potevamo far gol. Però, l’amarezza deve andare oltre qualsiasi cosa. Questi ragazzi hanno dato l’anima, cosa che ho chiesto dal primo momento che sono arrivato qui. Società e tifosi devono essere orgogliosi di una squadra che ha onorato la maglia fino alla fine”, continua il tecnico dei biancoazzurri.

Adesso, spazio al futuro: “Da parte mia c’è la volontà di continuare. In un mese ho sentito mia squadra piazza e questa città. E credo che la società sia anche predisposta a fare sempre meglio. E a prescindere da tutto posso dire di essere stato orgoglioso di essere stato l’allenatore del Matera”.

Di seguito, l’intervista completa che il tecnico Fabio De Sanzo ha concesso ai microfoni di Antenna Sud dopo il pareggio per 1-1 contro la Team Altamura.

