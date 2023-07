Serie D: Fasano ingaggia Dorato e conferma Amoruso e Manfredi

È l’attaccante argentino Santiago Matías Dorato, classe ‘88, alto 181 cm e nativo di Buenos Aires, il secondo rinforzo che andrà a comporre il reparto avanzato a disposizione del tecnico Luca Tiozzo. In patria è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Excursionistas, club con cui all’età di 18 anni ha debuttato in prima squadra. Prima di misurarsi per tanti anni in quarta serie, nel 2009 sbarca per la prima volta nel calcio italiano (in Eccellenza calabrese) grazie alla chiamata della Palmese. A partire dal 2015, in Serie D vanta diverse esperienze con le maglie di Rocella, Palmese, Città di Gela, Vibonese, Matelica, Cittanovese, Tiferno Lerchi, Gladiator, Notaresco e Castrovillari con un complessivo di 237 presenze e 76 reti. Nel nostro girone H è fermo a quota 17 presenze e 2 reti, riconducibili ai tempi della Team Altamura (stagione 2019/20), mentre restò a secco nelle tre gare disputate con la maglia del Brindisi. Nella stagione 2018-19, proprio con mister Tiozzo alla guida del Matelica, ha vinto la Coppa Italia Serie D. “Non potevo fare scelta migliore.- dice Dorato-. Ci tengo a ringraziare la società per la fiducia che mi è stata data e mister Tiozzo con il quale ho già lavorato insieme e per cui nutro grande stima. Ripagherò tutto con lavoro, impegno e grinta. Non vedo l’ora di ricominciare”.

Da prodotto della juniores biancazzurra 2020/21 a certezza under per il centrocampo del Fasano targato 2023/24. Il mediano Alessio Amoruso, nato il 4 maggio 2003 a Bari, sarà ancora parte integrante del roster biancazzurro dopo i cinque mesi della passata stagione. Lo scorso 15 dicembre, in pieno mercato invernale, aveva scelto di ritornare al “Curlo” per ricucirsi la maglia dell’U.S. Fasano, la società che, a distanza di soli 2 mesi dall’inizio dell’avventura con il team under di mister Vito Costantini, lo aveva lanciato in Serie D. Alla sua seconda avventura fasanese, dopo le precedenti esperienze in Serie C con il Siena (2 presenze) ed in quarta serie con Sambenedettese (30 presenze) e F.C. Francavilla (9 presenze ), ha totalizzato 18 presenze tra campionato e coppa. “Sono contento di aver rinnovato il mio contratto con questo club – rivela Amoruso – Purtroppo, lo scorso anno non è andato come previsto a livello personale e l’infortunio ad inizio stagione non mi ha messo nelle condizioni di poter dare il 100%. Adesso, sono pronto a ripartire per far bene e per divertirmi con questi colori”.

Sarà la seconda stagione consecutiva al Fasano per il terzino classe 2005 Samuele Manfredi. Il diciottenne, formatosi nei settori giovanili della scuola calcio Freestyle Alberobello e della Valle D’Itria, si appresta a iniziare un nuovo campionato con lo stemma del Faso cucito sul petto. Alla sua prima avventura al “Curlo” e nel mondo dei grandi, dopo 4 anni nel settore giovanile del Lecce, si è distinto nell’arco dell’ultima stagione per aver ben figurato nelle 10 occasioni in cui è stato chiamato a sudare la maglia biancazzurra. “Sono contento di aver avuto nuovamente l’opportunità di indossare questa maglia, dopo aver passato un anno fantastico in una squadra unica – ammette Manfredi -. Quest’anno cercheremo di onorare la piazza di Fasano, giocando con voglia e carattere. Siamo pronti a regalare grandi gioie ai nostri tifosi”.

