Lecce, ora è ufficiale: Lorenzo Venuti torna in giallorosso

L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Venuti, nell’ultima stagione all’ACF Fiorentina. L’esterno difensivo classe ’95 ha sottoscritto un accordo di due anni con opzione per quello successivo.

Per Lorenzo Venuti si tratta di un ritorno in giallorosso, avendo già militato fra le fila del Lecce nella stagione 2018/2019 in Serie B. Quell’anno “Lollo” raccolse 32 presenze, siglando 3 gol e fornendo 3 assist.

