Giochi Mediterraneo, 11 milioni per lavori al Via del mare

Carlo Salvemini, sindaco di Lecce. ha firmato a Taranto con il commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Massimo Ferrarese, la convenzione per le opere strutturali che interesseranno lo stadio Via del Mare e il Palaventura, entranbi scelti per ospitare gare. Lo ha annunciato il sindaco salentino.

A Lecce arriveranno 11,3 milioni di euro destinati alla ristrutturazione dello Stadio e 2,7 milioni di euro per il Palaventura. Si tratta – a quanto viene riferito – del più importante investimento pubblico su due strutture, lo Stadio e il Palasport che grazie ai lavori potranno compiere un importate salto di qualità.

“Condivido questa gioia con tutti i nostri concittadini, con gli sportivi leccesi e con le società che utilizzano questi impianti – afferma Salvemini -. Ringrazio l’Unione Sportiva Lecce e il presidente Saverio Sticchi Damiani, che hanno realizzato lo studio di fattibilità per gli interventi sullo stadio. L’ufficio sport del Comune, che ha lavorato sulla progettazione, già in fase definitiva, per il Palaventura, l’assessore Paolo Foresio che con me ha seguito ogni fase di questa vicenda. Era un’ occasione irripetibile, l’abbiamo colta nel migliore dei modi facendo squadra nell’interesse pubblico. Con lo stesso spirito stiamo lavorando al nuovo sogno: la copertura integrale del Via del Mare”.

