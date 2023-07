Monopoli, vicinissimo l’accordo con il portiere Perina

MONOPOLI – Sarà Pietro Perina a difendere i pali del Monopoli per la stagione 2023/2024. L’estremo difensore andriese, classe 1992, tornerà nella sua Puglia dopo aver vestito le maglie di Trani, Bari Primavera e Martina. 11 anni dopo e con 65 presenze in Serie B alle spalle, Perina vestirà il biancoverde del Monopoli, club a cui si legherà nelle prossime ore. 186 cm per 82 kg, Perina ha vestito le maglie di Melfi, Cosenza, Sambenedettese, Vicenza e Turris, con 60 presenze negli ultimi due campionati, prima di svincolarsi il 30 giugno scorso. Sarà il prossimo acquisto over dopo quelli di Ferrini e Cargnelutti. L’arrivo di Perina chiude così a quello di Nobile, con cui la società ha trattato fino a ieri, quando l’operazione con il Foggia è definitivamente saltata. Perina va ad aggiungersi a Vitale, classe 2002 proveniente dal Sassuolo. Va a rafforzarsi anche la schiera dei giovani: dopo Simone, Di Benedetto e Peschetola, ufficializzati nelle scorse ore, sono state comunicate le firme sui contratti di addestramento tecnico di De Michele, Mazzotta, Tataru, Cascella e De Vietro, tutti provenienti dalla squadra Primavera 2.

