Bari, squadra in Abruzzo per il ritiro precampionato

BARI – È partito il ritiro del Bari. Un gruppo al momento molto diverso rispetto a quello che affronterà il campionato si allenerà fino al 28 luglio in Abruzzo, dove la formazione biancorossa affronterà tre amichevoli: contro il Roccavivara, il Renato Curi Pescara e la Juve Stabia, con cui si concluderà il precampionato lontano dalla Puglia. Non è partito con la squadra Elia Caprile, che dovrebbe raggiungere i suoi compagni nei prossimi giorni a meno di una imminente cessione. Proprio il portiere è dato in partenza direzione Napoli, con il club partenopeo che lo girerebbe ad Empoli. Il Bari, quindi, si trova a cercare un estremo difensore, oltre che i due attaccanti annunciati dal presidente in conferenza stampa. È partito regolarmente Pucino, fresco di biennale, così come Maita che ha rinnovato fino al 2026. Aggregati al gruppo anche i giovani Pellegrini, Mane, Faggi, Lops e Chukwu. Faggi resterà in pianta stabile in prima squadra, Mane sarà ceduto in prestito in Serie C, mentre Pellegrini, Lops e Chukwu andranno a rafforzare la Primavera, che se la Reggina sarà estromessa dalla Serie B, parteciperà al campionato di Primavera 2. Regolarmente aggregato, invece, Walid Cheddira. Fino a quando non arriverà l’offerta giusta l’attaccante sarà parte integrante del gruppo. Capitolo attaccanti: con Nasti praticamente fatto si andrà su un altro profilo. Si tratta Diaw ma non solo. Per la trequarti piace Valoti e la plusvalenza che verrà fatta su Caprile potrebbe accelerare la trattativa.

