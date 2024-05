Taranto, evade i domiciliari per rapinare supermercato

La Polizia ha denunciato un uomo di 37 anni, originario di Taranto e con diversi precedenti penali, per rapina impropria, furto ed evasione.

È sospettato di aver commesso una rapina impropria in un supermercato di Via Mazzini, a Taranto, dove avrebbe rubato merce del valore di poco più di 100 euro minacciando un addetto quando gli è stato chiesto lo scontrino. In un secondo episodio, sempre nello stesso supermercato, avrebbe asportato merce del valore di circa 106 euro. Entrambi gli episodi sono stati segnalati al Commissariato Borgo dal responsabile del supermercato.

Le indagini, supportate dalla visione delle telecamere di sorveglianza interne, hanno portato all’identificazione del presunto colpevole, già noto alle autorità. Si è scoperto che l’uomo era agli arresti domiciliari per precedenti reati. Tuttavia, al momento della notifica degli atti, non è stato trovato in casa, motivo per cui è stato denunciato anche per evasione.

