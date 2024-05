Taranto, 12 famiglie scoperte a rubare energia elettrica

I poliziotti del Commissariato Borgo, unitamente al personale specializzato di Enel Distribuzione, hanno effettuato controlli in uno stabile di Via Machiavelli per verificare eventuali allacci abusivi alla rete elettrica. Al termine delle ispezioni è emerso che ben 12 famiglie dello stesso edificio prelevavano fraudolentemente energia elettrica, con un danno per l’Ente erogatore di circa 160mila euro. I soggetti coinvolti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente perché ritenuti presunti responsabili del reato di furto aggravato di energia elettrica.

