Grave incidente sulla Martina-Massafra: due feriti in codice rosso

Nella mattinata di venerdì 13 dicembre si è verificato un grave incidente stradale sulla strada che collega Martina Franca a Massafra. L’impatto, particolarmente violento, ha coinvolto due auto, provocando il ferimento di due persone. Entrambe sono state soccorse e trasportate d’urgenza in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.

