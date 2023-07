Taranto: Capuano ci prova con Cianci ed Herrera

Il Taranto tenta l’affondo per il centravanti Pietro Cianci (1996) ultima stagione a Catanzaro (34 presenze e 7 reti) e una carriera in C con Fidelis Andria, Bari, Potenza, Carpi, Siena Reggiana e Teramo. Per quanto riguarda la mediana sarebbe “tornato di moda” il panamense Eric Herrera (1992) del Sorrento.

Pietro Cianci è svincolato dal momento che il contratto che lo legava al Catanzaro è scaduto il 30 giugno scorso. In due stagioni, con la maglia giallorossa ha messo a segno 13 gol in 76 presenze, ben 9 reti solo nel passato campionato. Il 27enne barese era arrivato in Calabria nell’estate 2021.

Per quanto riguarda Herrera, il Taranto dell’allora diesse Francesco Montervino lo trattò per diverse settimane nell’estate del 2020, ma alla fine il calciatore decise di lasciare Sorrento per Lavello.

