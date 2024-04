Barletta con un piede in Eccellenza, il Fasano sbanca il Puttilli 2-3

BARLETTA – Il Barletta sprofonda ancora e adesso rischia grosso a 90′ dalla fine della regular season. Il Fasano sbanca il Puttilli 2-3 e lascia i biancorossi al terzultimo posto. Aprile, Persano e Dorato per gli ospiti, non bastano Diaz e Basanisi.

Ciullo fa i conti con l’infermeria piena, torna Camilleri nel 4-3-3 mentre Diaz vince il ballottaggio con La Monica. Costantini stravolge il Fasano dopo l’esonero di Tiozzo, Persano e Losavio terminali offensivi nel 3-5-2.

Prima chance che arriva al quarto d’ora per il Barletta, angolo di Caputo e ultimo tocco di Basanisi verso la porta fasanese, Lazar risponde presente. Al primo tentativo, però, passa il Fasano: Guido respinge la punizione di Melillo sui piedi di Aprile, che al 20′ sblocca il match e porta in vantaggio gli ospiti. Alla mezz’ora Ciullo richiama Rizzo in panchina e lancia Garofalo. Il Fasano resta in zona offensiva, al 39′ il tentativo di Lezzi dalla distanza si spegne sul fondo. Un minuto dopo imbucata per Persano, esce Guido in respinta bassa. È il preludio al raddoppio al 42′: Garofalo perde una palla sanguinosa, Melillo la mette per Persano che sul secondo palo trova il 2-0 del Fasano.

Si chiude così il primo tempo, ripresa al via con Ngom al posto di Mancarella per il Barletta. Dopo pochi secondi tiro-cross di Garofalo, palla di poco alta. Al 4′ stacco di Pulina, comoda la presa di Lazar. I biancorossi accorciano le distanze, angolo di Caputo al 6′ e stacco vincente di Diaz per l’1-2. Due minuti dopo testa di Ngom su cross di Sepe, palla fuori. Al 15′ Lazar rischia su una punizione da centrocampo, Camilleri non riesce nel tap-in. Ciullo mette in campo anche La Monica, ma il Fasano rischia il tris: Losavio di testa colpisce la traversa. Sugli sviluppi dell’azione, Bufano in uscita colpisce Camilleri che resta a terra lasciando il Puttilli col fiato sospeso. Tutto ok per il centrale difensivo che torna anche in campo. Alla mezz’ora il Barletta lamenta un tocco di mano in area avversaria, tutto regolare per l’arbitro. Al 40′ ci prova il Fasano in contropiede, Battista appena entrato non inquadra lo specchio da fuori. Al 49′ sembra chiudere i conti Dorato: sprint di Battista, Capone esce malissimo dalla marcatura e il numero 20 firma l’1-3. Al 52′, però, il Barletta reagisce e Basanisi trova il 2-3 in mischia.

Non c’è più tempo al Puttilli, il Barletta è con un piede in Eccellenza prima della trasferta di Angri. Fasano che lotterà per la salvezza diretta nel match interno contro la Paganese.

TABELLINO

BARLETTA (4-3-3): Guido (62′ Bufano); Rizzo (31′ Garofalo), Camilleri, Capone, Sepe; Fornaro (88′ Del Prete), Basanisi, Mancarella (46′ Ngom); Pulina (62′ La Monica), Diaz, Caputo. A disposizione: Lippo, De Marino, Belladonna, De Marco. All. Ciullo.

FASANO (3-5-2): Lazar; Aprile, Barellini, Martellotta (89′ Calabria); Manfredi, Lezzi, Ganci, Melillo (83′ Battista), Esposito; Losavio (89′ Pambianchi), Persano (83′ Dorato). A disposizione: Semeraro, Caragnulo, Brignola, Di Lonardo, Lorenzo. All. Costantini.

Arbitro: Carlo Esposito di Napoli

Ass.1: Francesco Colucci di Padova

Ass.2: Greta Pasquesi di Rovigo

Marcatori: 20′ Aprile (F), 42′ Persano (F), 51′ Diaz (B), 94′ Dorato (F), 97′ Basanisi (B).

Ammoniti: Basanisi (B), Diaz (B), Lezzi (F), Ganci (F), Persano (F), Caputo (B), Battista (F).

Angoli: 5-8.

Recupero: 3′ pt, 11′ st.

