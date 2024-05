Monopoli partito verso Francavilla, centinaia di tifosi incitano la squadra

Un centinaio di tifosi ha salutato il Monopoli, in partenza per il ritiro in vista dell’incontro di domani pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 18, diretta su Antenna Sud Extra al canale 92) contro la Virtus Francavilla. La trasferta è stata vietata ai tifosi residenti in provincia di Bari.

