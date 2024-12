Dg Fiorentina: ‘Edoardo Bove migliora, ha lasciato terapia intensiva’

Buone notizie per Edoardo Bove, il calciatore della Fiorentina colto da un malore domenica scorsa durante la sfida con l’Inter. Alessandro Ferrari, direttore generale del club viola, ha fatto il punto sulle sue condizioni ai microfoni di Mediaset, poco prima dell’inizio della sfida di Coppa Italia con l’Empoli.

“Edoardo sta bene, è in forma, sta recuperando e siamo contenti. Bisogna avere pazienza e rispetto per lui. Ha cambiato reparto e quindi le cose vanno meglio. È nelle mani giuste e sta bene. Ha lasciato la terapia intensiva, per la precisione è passato in un reparto che si chiama Utic, di livello di delicatezza inferiore”, ha spiegato Ferrari.

Bove si trova ora nell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (Utic) dell’Ospedale di Careggi, dove prosegue il percorso assistenziale e diagnostico. Fonti sanitarie riferiscono che il passaggio a questo reparto, meno critico rispetto alla terapia intensiva, è stato reso possibile dal progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche.

