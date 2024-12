Al via a Potenza il progetto “Non da soli 3”, per il contrasto delle truffe agli anziani

Nel 2023 il totale delle denunce per truffe agli anziani nella sola città di Potenza sono state 42, di queste 38 consumate e quattro tentate. Nell’anno in corso sono state 36, 19 andate a buon fine per i criminali e 17 tentate. Sono alcuni dei numeri diffusi dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, a margine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sul tavolo del massimo organo provinciale di sicurezza è stato esaminato il progetto dal titolo “Non da soli”, giunto alla terza applicazione, attuato dal ministero dell’Interno per rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle truffe in danno delle persone anziane e finanziato con circa 24 mila euro.

L’obiettivo è quello di consolidare un rapporto tra la popolazione over 65 e le istituzioni, rafforzando quel sistema di fiducia in quest’ultime graie ad una serie di attività di prevenzione sviluppate le diverse iniziative di informazione e formazione rivolte alle persone più esposte a rischio di raggiri. Il documento comprende diverse azioni di intervento, tra cui una cabina di regia per il coordinamento delle attività, una campagna di informazione – con divulgazione di materiale conoscitivo e incontri rivolti ai cittadini over 65 – e un servizio di supporto psicologico in favore delle vittime.

