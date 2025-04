Futsal: Azzurri Conversano squadra più corretta della Serie C1

Si chiude con una doppia soddisfazione la stagione degli Azzurri Conversano, che oltre ad aver conquistato la salvezza all’ultima giornata, portano a casa anche la prestigiosa Coppa Disciplina, riconoscimento riservato alla squadra più corretta del campionato di Serie C1 di calcio a 5.

Dopo aver solo sfiorato il titolo lo scorso anno, la formazione conversanese si è imposta in vetta alla speciale classifica davanti a Cassano delle Murge e Just Mola. Un premio che, come sottolinea il presidente Mino De Girolamo, va ben oltre il campo: “È un grande motivo di orgoglio, perché dimostra la volontà del club di promuovere correttezza e lealtà sportiva. Ancora più bello è aver raggiunto questo traguardo con tanti giovani in rosa: significa che i nostri valori vengono trasmessi sin dalla scuola calcio”.

Under 19 in crescita, occhi puntati sul Torneo delle Regioni

Intanto si avvia alla conclusione anche la stagione della selezione Under 19, impegnata nel campionato nazionale di categoria. Dopo il netto successo per 5-2 nel derby contro la Volare Polignano, gli “azzurrini” chiuderanno il torneo domenica prossima in trasferta contro il Futsal Barletta, con l’obiettivo di migliorare gli attuali 24 punti in classifica.

Da segnalare anche le possibili convocazioni di quattro giovani del vivaio al prossimo Torneo delle Regioni, in programma in Sicilia dal 12 al 18 aprile: Matteo Lomele, Shaban Gjuzi e Alessandro Sannino sono in lizza per la Rappresentativa Pugliese Under 19, mentre Sergio Ramunni è tra i candidati dell’Under 15.

