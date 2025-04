Pallamano A/M Gold: derby al Conversano, ma Fasano non sfigura

È il Conversano ad aggiudicarsi il derby del Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, superando la Junior Fasano per 26-29 nella 9a giornata di ritorno della Serie A Gold 2024/25. Ma i padroni di casa, pur sconfitti, offrono una delle migliori prestazioni stagionali, rimanendo sempre in partita contro una delle squadre più forti del campionato.

Partita equilibrata fino alla fine

L’incontro si è giocato sul filo dell’equilibrio fin dai primi minuti, con il primo allungo (+2) registrato solo al 14’ da parte del Conversano (6-8). I fasanesi reagiscono subito e tornano avanti (9-8 al 20’), ma gli ospiti chiudono meglio la prima frazione, andando al riposo sul 12-13.

Nella ripresa la Junior pareggia (15-15 al 7’), ma tre errori consecutivi in attacco consentono al Conversano di piazzare un break decisivo (15-18 al 10’). Da quel momento in poi gli ospiti mantengono il vantaggio, respingendo tutti i tentativi di rimonta dei padroni di casa.

Iaia: “La nostra miglior gara della stagione”

“Siamo in piena emergenza ma oggi credo che abbiamo giocato la miglior gara dell’anno – ha dichiarato a fine match coach Domenico Iaia –. Abbiamo messo in pratica quanto preparato in settimana e affrontato il Conversano senza paura. Dispiace per qualche errore nei momenti chiave, ma la prestazione resta positiva”.

Ora la Junior Fasano, ottava in classifica con 18 punti, guarda alla prossima trasferta di sabato 13 aprile contro lo Sparer Eppan, in una sfida delicata per la volata finale della regular season.

Junior Fasano-Conversano 26-29 (12-13 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Guarini 1, Corcione, Rivan Rodriguez 2, Pugliese 6, Leban, Cantore 6, Marinho Da Cunha, Vinci, Capello Cardozo 3, Neglia, Mizzoni 6, Beorlegui 2, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Conversano: Di Caro, Scaramelli Escalona 4, Bulzamini 7, Goux 6, Gligic, Midtun 1, Di Giandomenico, Radovcic 3, Francelli, Scarcelli, Possamai 2, Di Mascio, Marrochi 3, Iachemet 3. All.: Alessandro Tarafino.

Classifica aggiornata (22ª giornata)

Cassano Magnago e Teamnetwork Albatro Siracusa 35; Conversano 34; Merano 33; Raimond Sassari 31; Bozen 25; Brixen 24; Junior Fasano 18; Sparer Eppan 17; Macagi Cingoli e Publiesse Chiaravalle 16; Pressano 13; Camerano 6; Secchia Rubiera 5.

