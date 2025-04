Prima Categoria: Uniti per Cerignola, è festa salvezza

Uniti per Cerignola, uniti per la salvezza. Se sul Tavoliere c’è chi sogna una storica promozione in Serie B, c’è anche chi il suo obiettivo l’ha già raggiunto. “Siamo ancora qua”, gli Uniti per Cerignola restano in Prima Categoria, al termine di una stagione complicata e terminata con lo scontro diretto vinto 3-2 con lo Sporting Apricena, valso la salvezza all’ultima giornata.

Il rompete le righe è una partitella tra amici, un momento di leggerezza per celebrare una stagione tutt’altro che leggera. L’esordio in Prima Categoria da matricola è stato contraddistinto da mille problematiche, che non hanno, però, impedito alla società del presidente Francesco Vasciaveo di perseguire il proprio vero obiettivo, relativo alla valorizzazione di giovani talenti cerignolani attraverso la scuola calcio, fondata nel lontano 2008.

