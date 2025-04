Cerignola, la sfida al Benevento ed emergenza in difesa

Il 30 novembre scorso il Cerignola lanciava un segnale chiaro, inequivocabile al campionato. Una prestazione gagliarda al “Vigorito” di Benevento, con mille tifosi al seguito, nello scontro diretto tra prima e seconda, terminato 1-1 alla diciassettesima giornata. Un pari che fece intuire la forza dei ragazzi di Raffaele, lo scenario attuale, però, non era pronosticabile: a fine novembre il Benevento comandava la classifica con quattro punti sugli ofantini, oggi secondi col sogno di riagganciare la vetta ed avanti di ben diciotto lunghezze sui sanniti, precipitati addirittura al settimo posto. Un clamoroso capovolgimento frutto del crollo giallorosso ma soprattutto della cavalcata gialloblù, domenica scorsa giunta alla decima vittoria nelle ultime dodici partite.

Altrettante, dodici, le gare che vedono a secco di vittorie il Benevento, ultimo ostacolo d’alta classifica in un rush finale col Cerignola aritmeticamente secondo, male dovesse andare: toccherà sperare in almeno un passo falso dell’Avellino, impegnato a sua volta in casa nell’ultimo scontro diretto di stagione, contro il Monopoli terzo. La classifica recita Avellino 66 – Cerignola 64, a pari punti verrebbero premiati gli irpini per differenza reti. Servirà, quindi, un altro clamoroso capovolgimento, magari un favore tra pugliesi, saranno poi Sorrento e Altamura le successive due avversarie dell’Avellino, entrambe ormai già certe della salvezza. Altamura ostacolo in comune, con l’Audace che sarà poi chiamato ad affrontare il Latina.

Al netto di calcoli e speranze, mister Raffaele dovrà nuovamente fronteggiare l’emergenza difensiva: alle squalifiche di Coccia e Visentin si aggiunge il sempre più probabile forfait di capitan Martinelli, in forte dubbio anche Romano. Difficoltà che, qualora dovessero reiterarsi fino alle 19:30 di domenica, potrebbero portare Capomaggio ad arretrare nel terzetto di difesa. Squalifiche scontate invece per Bianchini e Salvemini, pronti al rientro in campo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author