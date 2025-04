Polizia 173, nel 2024 nove omicidi e 751 arresti nel Barese

BARI – Si conclude con una citazione di Martin Luther King il primo discorso da questore di Massimo Gambino – insediatosi appena 6 mesi fa – durante la cerimonia per i 173 anni di fondazione della Polizia di Stato nel capoluogo pugliese. Un discorso incentrato sul valore degli uomini e delle donne che ogni giorno operano sul territorio, sul lavoro che tutti i comparti fanno quotidianamente, sui nuovi fenomeni come truffe agli anziani e reati di genere. Gambino, poi, ha posto l’attenzione anche sulle principali operazioni del 2024, prima tra tutte Codice Interno che ha portato a 135 arresti disvelando l’intreccio tra mafia, colletti bianchi e politica locale.

e i numeri di questo 2024 parlano di 6 attentati nel Barese, 9 omicidio di cui 7 risolti, 404 rapine e 17500 furti. il tutto con 751 arresti e 68 ammonimenti del questore per stalking e codice rosso oltre a sequestri di droga per circa 150 chili.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author