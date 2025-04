Atletica Conversano si fa in quattro tra Milano, Forlì, Bari e Taranto

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Atletica Conversano, impegnata su quattro fronti tra eventi provinciali, regionali e nazionali. La copertina spetta a Domenico Trovisi, che ha coronato mesi di preparazione completando con tenacia la Milano Marathon: un traguardo carico di emozione e orgoglio personale.

In Emilia-Romagna, Francesco Manzari ha portato in alto i colori conversanesi alla Diabetes Marathon di Forlì, chiudendo la prova in poco più di un’ora con una prestazione convincente.

Grande partecipazione anche alla 37ª Vivicittà di Bari, tappa del circuito “Terra di Bari”, dove ben tredici atleti dell’Atletica Conversano hanno affrontato la gara assieme a oltre tremila partecipanti. Ottimi gli esordi di Soungalo Dagnogo e Losseny Bamba, insieme al solido piazzamento di Ronni Benigno, terzo del gruppo giallonero al traguardo. Brillano anche Mario Daniele (3°) e Cosimo Sperti (5°) nella categoria SM75.

A Taranto, nella seconda edizione della Due Mari Run, inserita nel circuito CorriPuglia 2025, Vito De Nigris e Giovanni Manco hanno chiuso con ottimi tempi. Manco in particolare si è distinto con un prestigioso secondo posto nella categoria SM70.

Una domenica da incorniciare per il team conversanese, sempre più protagonista nelle competizioni podistiche.

