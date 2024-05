Lecce, Baschirotto e Krstovic ubriachi di felicità (video esclusivo)

Lecce – L’US Lecce è salvo già da sabato sera grazie alla sconfitta del Cagliati a San Siro contro il Milan che consente così ai giallorossi di strappare il pass per la Serie A 2024/25 con tre giornate di anticipo. Un risultato che ovviamente ha fatto esplodere la festa tra le vie della città anche con i calciatori giallorossi protagonisti, come testimoniato dalle immagini ESCLUSIVE realizzate da Antenna Sud che riprendono Federico Baschirotto e Nikola Krstovic intenti a festeggiare in piazza Mazzini tra fumogeni e bottiglie di spumante stappate sulla folla. Un momento di gioia condiviso ai nostri microfoni durante il quale il difensore giallorosso condivide i meriti con tutto il gruppo e il numero 9 di Gotti si lascia andare ad un “FORZA LECCE” urlato a squarciagola.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author