Il Rotonda batte 2-1 la Fidelis Andria e raggiunge la salvezza

Termina 2-1 in favore dei lucani la sfida del Di Sanzo fra Rotonda e Fidelis Andria. Il primo tiro in porta del match è quello di Cardore che al 10’ trova l’intervento di Baietti in corner. Due minuti e mezzo più tardi Russo tenta un insidioso tiro-cross che l’ero si spegne sul fondo. L’Andria prova a spingere sull’acceleratore ed al 13’ Cecere, pescato in area da Bottalico, sciupa tutto. Al 22’ cambia il parziale con il vantaggio dei lucani, avanti nel parziale grazie alla zampata di Brunet sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Decisiva la zampata del numero 4, che supera Baietti. La Fidelis pareggia i conti al 39’ con Cecere, che innescato da Scaringella calcia al volo con il mancino e gela Dramè che resta immobile mentre s’insacca il pallone dell’1-1. Termina con questo parziale un primo tempo piuttosto gradevole. I lucani provano a rendersi subito pericolosi ed al 2’ della ripresa Attye conquista un corner, sugli sviluppi del quale Cardore di testa conclude di poco al lato. Secondo tempo arrembante quello dei padroni di casa che al 4’ tornano in vantaggio. Il subentrato Bamba, gettato in mischia all’intervallo, viene innescato in velocità ed a tu per tu con Baietti salta l’estremo difensore federiciano per poi realizzare a porta sguarnita la rete del 2-1. Ancora Rotonda avanti al 10’, il tiro di Cardore è però troppo lento e facile preda di Baietti. Girandola di cambi tra le fila degli ospiti: mister Scaringella cambia il tridente offensivo e getta in mischia Varsi, Giambuzzi e Jefferson. Quest’ultimo al 18’ in percussione spreca la palla del possibile pareggio. Al 37’ Jefferson si ritrova da solo in area di rigore, riesce ad avvitarsi ma non ad angolare, Dramè risponde presente. Al 42’ Baietti vola e scongiura il raddoppio dei lucani, che ci provano con Mirante. Il match termina senza ulteriori sussulti dopo cinque minuti di recupero: il Rotonda raggiunge la salvezza aritmetica con un turno di anticipo, l’Andria stecca l’assalto al podio e chiude il proprio campionato da quarto in classifica.

