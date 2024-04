Matera-Martina 2-2: botta e risposta, i lucani agganciano i playoff

(di Roberto Chito) Arriva l’aggancio. Perchè nonostante il pareggio contro il Martina, il Matera sfrutta il clamoroso harakiri del Casarano e Manfredonia e lo aggancia al quinto posto. Bellissima partita al XXI Settembre: termina 2-2 con la squadra di de Sanzo che rimonta con le reti di Russo e Di Palma al vantaggio ospite di Virgilio. Poi, nel finale, ci pensa Palermo a firmare il definitivo due a due. Il Matera si prende il quinto posto, mentre il Martina deve aspettare l’ultima giornata per il matematico secondo posto che è solamente una questione matematica.

Parte meglio il Martina ma la prima occasione è per il Matera. Al 15’ è Maltese che recupera palla a centrocampo e serve Ferrara che scatta sul filo del fuorigioco. Il numero 7 da posizione decentrata prova il diagonale: palla di poco a lato. E alla prima vera e propria occasione, il Martina passa in vantaggio. Dagli sviluppi di calcio d’angolo è Virgilio che in piena area beffa Tartaro con una bella conclusione. Sulle ali dell’entusiasmo la squadra di Pizzulli cerca il raddoppio. Al 31’ è Nikolli che ci prova da fuori: gran risposta di Tartaro che si oppone in corner. Il Matera, però, esce alla distanza. Al 33’ è Mokulu che dalla punizione di Maltese incorna di pochissimo a lato. Passano sessanta secondi e ci pensa Tumminelli a pennellare un gran bel cross in area: Russo per poco non ci arriva. La grande chance per il pareggio, il Matera la trova al 38’ su calcio di rigore. Fallo di Rizzo su Ferrara in piena area con l’arbitro che indica il dischetto. Il numero 7, però, viene ipnotizzato da Pirrò che si oppone in corner.

Il Matera non accusa il colpo e ci riprova poco dopo. Al 43’ è ancora Mokulu che su assist di Lucas prova l’incornata: Pirrò dice ancora di no. Secondo tempo che vede il Martina partire subito forte. Al 11’ è Virgilio che ci prova con una conclusione a giro: palla di pochissimo a lato. Poco dopo, gli ospiti hanno la chance per chiuderla definitivamente. Baglione fa tutto da solo, entra in area e ci prova: ottima risposta di Tartaro che devia. Il Matera c’è e al 26’ trova il pareggio. Questa volta, dal dischetto i biancoazzurri non sbagliano. È Gianfornina che la tocca di mano sul cross di Tumminelli, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Ci pensa Russo poi, con un gran bel pallonetto a beffare Pirrò.

Il Martina non demorde e poco dopo va vicino al nuovo vantaggio. Virgilio, spalle alla porta, prova la palombella: palla di pochissimo alta. La squadra di De Sanzo preme e al 37’ trova il vantaggio. Gran pallone di Maltese per Di Palma che da fuori area beffa Pirrò e fa esplodere il XXI Settembre. La gioia, però, dura davvero poco. Perché il Martina non si dà per vinto e al 46’ trova il pareggio con Palermo, che in piena area e con un bel diagonale fulmina Tartaro per il definitivo due a due.

IL TABELLINO

Matera-Martina 2-2

Reti: al 17’ pt Virgilio (MR), al 28’ st Russo (MT) su rigore, al 37’ st Di Palma (MT)

Matera (3-4-1-2): Tartaro, Macanthony, Cipolletta, Sirimarco (dal 1’ st Sepe), Tumminelli (dal 44’ st Gningue), Maltese, Agnello, Lucas, Russo, Mokulu (dal 1’ st Di Palma), Ferrara. A disposizione: Paparella, Prado, Cirio, Persia, Porro, Andrisani. Allenatore: De Sanzo.

Martina (4-3-3): Pirrò, Mancini, Rizzo, Silletti, Nikolli (dal 25’ st Perrini), Virgilio, Piarulli, Pinto (dal 20’ st Baglione), Langone, Gianfornina, Palermo (dal 49’ st Battimelli). A disposizione: Figliola, Dieng, Tedesco, Filippi, Vaticinio, Ievolella. Allenatore: Pizzulli.

Arbitro: Angelo di Marsala.

Assistenti: Gigliotti di Cosenza e Zappino di Vibo Valentia.

Note: Giornata soleggiata sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Tumminelli (MT) e Silletti, Rizzo e Virgilio (MR). Recupero: 3’ pt e 6’ st. Angoli: 5-1 per il Matera. Spettatori: 200 circa di cui 200 provenienti da Martina Franca.

