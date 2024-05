Giochi Mediterraneo, a Lecce 14 milioni per due impianti sportivi: firmata intesa

TARANTO – Anche a Lecce giungeranno i finanziamenti per i Giochi del Mediterraneo. Quattordici milioni per la ristrutturazione di due strutture sportive: lo stadio di Via del Mare (11,7 milioni) e il Palaventura (2,7 milioni). E’ stato firmato il protocollo d’intesa tra il commissario per i Giochi Massimo Ferrarese e il sindaco di Lecce Salvemini.

